УДАР потребует от депутатов всех уровней голосовать персонально

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа», соответствующие проекты решений наработаны народными депутатами Наталией Агафоновой, Оксаной Продан, Валерием Карпунцовым, Валентином Наливайченком и Владимиром Куренным во время дежурства в парламенте 10 февраля.

В частности, в регламенты деятельности рад всех уровней должны быть внесены соответствующие изменения.

«Ударовцы» будут настаивать на том, чтобы в тех советах, где есть электронная система для голосования, была внедрена такая система, которая бы сделала невозможным неперсональное голосование, а где нет электронной - депутаты должны голосовать путем поднятия рук», - говорится в сообщении.

По словам В.Карпунцова, данная инициатива является «очередным ударом по коррупции не только в стенах парламента, но и в советах всех уровней по всей Украине».

«Мы делаем очередной удар по коррупции на уровне всего государства. Мы сделали удар по коррупции в парламенте, и сейчас будем распространять свою деятельность на все рады», - отметил депутат.