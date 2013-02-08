Небоженко: Лишение мандатов - это устрашающий и отвлекающий маневр власти

Об этом заявил директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в комментарии УНИАН.

«Это же старинная тактика Партии регионов - увести внимание от серьезной проблемы. Именно на такой эффект в первую очередь рассчитано это решение ВАСУ. На этом фоне вопрос персонального голосования, поднятый сегодня оппозицией и прессой, отойдет далеко на второй и третий план. Уже завтра все будут писать об этом прецеденте - лишении депутатов мандата в суде», - считает он.

Кроме того, по мнению политолога, на Домбровском и Балоге отрабатывается механизм «выдергивания» из парламента самых активных депутатов.

«При всем моем уважении ни Павел Балога, ни Александр Домбровский не являются активными депутатами, но их выбрали для того, чтобы продемонстрировать, что будет с теми, кто особо активничает и противостоит в Раде», - подчеркивает В.Небоженко.

Аналитик не исключает, что похожая схема лишения депутатства может быть использована против тех политиков, с требованием ввести систему персонального голосования «Рада-3».

Оппозиции в сложившейся ситуации, по убеждению политолога, стоит проявить сплоченность и опротестовать данное решение.

Как известно, сегодня Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов Павла Балогу и Александра Домбровского.