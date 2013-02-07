Янукович в марте планирует дать большую пресс-конференцию

21:14, 07 февраля 2013
Политика
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Президент Украины Виктор Янукович планирует 1 марта провести пресс-конференцию в «Украинском доме» в Киеве.

Янукович пообщается с прессой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин.

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По его словам, во время пресс-конференции, среди прочего, Президент коснется и определенных итогов своего трехлетнего пребывания на должности.

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