Янукович в марте планирует дать большую пресс-конференцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил глава Администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин.

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По его словам, во время пресс-конференции, среди прочего, Президент коснется и определенных итогов своего трехлетнего пребывания на должности.