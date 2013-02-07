Янукович пообщается с украинцами через телевизор
16:33, 07 февраля 2013Политика
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22 февраля Президент Украины Виктор Янукович в прямом эфире Первого национального телеканала ответит на вопросы граждан Украины в рамках нового телевизионного проекта "Диалог со страной".
Янукович будет вести диалог со страной
Об этом сообщается на сайте Первого национального.
Как отмечается в сообщении, учитывая приближение третьей годовщины инаугурации В.Януковича, Национальная телекомпания Украины выступила инициатором масштабного телевизионного проекта "Диалог со страной".
Благодаря технической и организационной поддержке ведущих телевизионных каналов, которые присоединились к предложению НТКУ и согласились принять участие в проекте, глава государства ответит на вопросы, которые будут задаваться во время прямых включений из разных городов Украины, а также поступать по телефону.
Начало прямого эфира в 11:00.
*** 25 февраля исполнится 3 года со дня инаугурации В.Януковича.
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