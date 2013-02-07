Янукович пообщается с украинцами через телевизор

Об этом сообщается на сайте Первого национального.

Как отмечается в сообщении, учитывая приближение третьей годовщины инаугурации В.Януковича, Национальная телекомпания Украины выступила инициатором масштабного телевизионного проекта "Диалог со страной".

Благодаря технической и организационной поддержке ведущих телевизионных каналов, которые присоединились к предложению НТКУ и согласились принять участие в проекте, глава государства ответит на вопросы, которые будут задаваться во время прямых включений из разных городов Украины, а также поступать по телефону.

Начало прямого эфира в 11:00.

*** 25 февраля исполнится 3 года со дня инаугурации В.Януковича.