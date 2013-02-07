Адвокат: Экс-премьер Таджикистана имеет статус беженца в США

Об этом УНИАН заявил адвокат Андрей Федур, который будет защищать интересы А.Абдулладжанова.

“Он является политическим беженцем. Он имеет статус политического беженца в США. В соответствии с нормами международного законодательства, Украина не имеет права выдавать его Таджикистану. Поэтому, я надеюсь, что он не будет экстрадирован”, - сказал А.Федур. При этом он отметил, что сейчас сторона защиты направила запрос, чтобы получить документы от Соединенных Штатов, подтверждающие статус беженца А.Абдулладжанова.

Кроме того, адвокат, ссылаясь на общение с А.Абдулладжановым, отметил, что со слов его клиента, в случае экстрадиции в Таджикистан существует угроза его жизни, потому что он был политическим оппонентом Эмомали Рахмона на президентских выборах. “Мой подзащитный выразил обеспокоенность, что его оппоненты имеют возможности и могут пойти на его физическое устранение, в том числе во время его пребывания на территории Украины в местах лишения свободы”, - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля в аэропорту «Борисполь» был задержан А.Абдулладжанова, который объявлен компетентными органами Республики Таджикистан в международный розыск и находился в базе розыска Интерпола. Задержание произошло, когда А.Абдулладжанов прибыл в Украину из США.

7 февраля Бориспольский горрайонный суд в Киевской области согласовал представление прокуратуры о применении к экс-премьер-министра Таджикистану А.Абдуллаждонову меры пресечения в виде временного ареста на 40 суток – до получения от Таджикистана запроса о выдаче данного лица.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, на протяжении этих 40 суток таджикская сторона должна предоставить украинским правоохранителям соответствующие документы для начала процедуры экстрадиции задержанного, иначе он будет освобожден.

В то же время в прокуратуре отметили, что если документы, необходимые для экстрадиции, поступят, то в отношении задержанного будет избран так называемый “экстрадиционный арест”, который может продлиться до 18 месяцев, или до моменту экстрадиции задержанного на Родину.

А.Абдулладжанов был оппонентом Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах 1994 года.

На родине А.Абдулладжанова обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и в причастности к мятежу под руководством полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийский области в 1998 году.

По данным Интерпола, А.Абдулладжанов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

На протяжении последнего десятилетия А.Абдулладжанов проживал в США. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что в действительности он выиграл выборы в 1994 году, а Президент Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.