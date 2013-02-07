Экс-премьера Таджикистана арестовали на 40 суток

Бориспольский горрайонный суд в Киевской области согласовал представление прокуратуры о применении к экс-премьер-министру Таджикистану Абдумалику Абдулладжанову меры пресечения в виде временного ареста на 40 суток – до получения от Таджикистана запроса о выдаче этого лица.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, на протяжении этих 40 суток таджикская сторона должна предоставить украинским правоохранителям соответствующие документы для начала процедуры экстрадиции задержанного, иначе он будет освобожден.

В то же время в прокуратуре отметили, что если документы, необходимые для экстрадиции, поступят, то в отношении задержанного будет избран так называемый “экстрадиционный арест”, который будет продолжаться до 18 месяцев, или до момента экстрадиции задержанного на Родину.

Как сообщалось, 5 февраля в аэропорту «Борисполь» был задержан А.Абдулладжанов, который объявлен компетентными органами Республики Таджикистан в международный розыск и находился в базе розыска Интерпола. Задержание произошло, когда А.Абдулладжанов прибыл в Украину из США.

Законодательством предусмотрено, что в течение 72 часов после задержания лица суд должен решить вопрос о применении к нему меры пресечения в виде временного ареста на 40 суток – до получения от государства, которое разыскивает лицо, запроса о его выдаче.

А.Абдулладжанов был оппонентом Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на выборах 1994 года.

На родине А.Абдулладжанова обвиняют в покушении на Э.Рахмона в 1996 году и причастности к мятежу под руководством полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области в 1998 году.

По данным Интерпола, А.Абдулладжанов находился в розыске как лицо, причастное к организованным транснациональным преступным группам и терроризму.

В течение последнего десятилетия А.Абдулладжанов проживал в США. В своем последнем интервью радио «Свобода» он утверждал, что в действительности он выиграл выборы в 1994 году, а Президент Э.Рахмон незаконно объявил себя победителем.