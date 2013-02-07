Рыбак: Необратимость европейского выбора Украины не вызывает сомнений
Необратимость европейского выбора Украины не вызывает сомнений, заявил Владимир Рыбак во время встречи со Штефаном Фюле.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак в ходе встречи комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле с народными депутатами Украины.
Он отметил, что заключение Соглашения об ассоциации, которым предусматривается углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, “будет лучшим стимулом для Украины с точки зрения дальнейшего проведения всеобъемлющих реформ, укрепления демократии и верховенства права”.
Спикер отметил, что важным приоритетом в отношениях Украины с ЕС является успешное продолжение безвизового диалога. Он подчеркнул, что роль ВР “в работе над этим вопросом является ключевой”. В.Рыбак призвал народных депутатов к одобрению в ближайшее время всех законодательных актов, необходимых для завершения выполнения первой фазы Плана действий по либерализации ЕС визового режима для граждан Украины.
Он отметил, что речь идет о проработке тех законодательных актов, которые направлены на приведение законодательство Украины в полное соответствие со стандартами ЕС, в частности законов о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине и об усовершенствовании институционной системы защиты персональных данных. Председатель ВР отметил важность быстрой ратификации сторонами соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз, которое было подписано в июле 2012 года.
В.Рыбак подчеркнул, что принятие ВР заявления о поддержке евроинтеграционных стремлений Украины, в частности заключения Соглашения об ассоциации, станет дополнительным свидетельством того, “что идея евроинтеграции является именно тем звеном, которое объединяет практически все политические силы украинского парламента и украинское общество в целом”.