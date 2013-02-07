Рыбак: Необратимость европейского выбора Украины не вызывает сомнений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Владимир Рыбак в ходе встречи комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле с народными депутатами Украины.

Он отметил, что заключение Соглашения об ассоциации, которым предусматривается углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, “будет лучшим стимулом для Украины с точки зрения дальнейшего проведения всеобъемлющих реформ, укрепления демократии и верховенства права”.

Спикер отметил, что важным приоритетом в отношениях Украины с ЕС является успешное продолжение безвизового диалога. Он подчеркнул, что роль ВР “в работе над этим вопросом является ключевой”. В.Рыбак призвал народных депутатов к одобрению в ближайшее время всех законодательных актов, необходимых для завершения выполнения первой фазы Плана действий по либерализации ЕС визового режима для граждан Украины.

Он отметил, что речь идет о проработке тех законодательных актов, которые направлены на приведение законодательство Украины в полное соответствие со стандартами ЕС, в частности законов о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине и об усовершенствовании институционной системы защиты персональных данных. Председатель ВР отметил важность быстрой ратификации сторонами соглашения о внесении изменений в соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз, которое было подписано в июле 2012 года.

В.Рыбак подчеркнул, что принятие ВР заявления о поддержке евроинтеграционных стремлений Украины, в частности заключения Соглашения об ассоциации, станет дополнительным свидетельством того, “что идея евроинтеграции является именно тем звеном, которое объединяет практически все политические силы украинского парламента и украинское общество в целом”.