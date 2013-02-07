Тимошенко требует личного присутствия на допросе свидетелей по делу Щербаня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в ходатайстве Ю.Тимошенко к Печерскому райсуду Киева, которое сегодня на брифинге перед харьковской больницей зачитал защитник экс-премьера Сергей Сас.

“С учетом грубого нарушения судом указанных мною требований действующего национального и международного законодательства, также моего права присутствовать на допросах свидетелей, руководствуясь ч.2 ст. 232 Уголовного процессуального кодекса Украины, возражаю против осуществления досудебного расследования, в том числе допроса свидетелей, во время которого я буду находиться дистанционно. Требую прекратить нарушение моих прав на защиту, требую проводить допрос свидетелей исключительно при моем личном присутствии в зале судебных заседаний и заявляю о своем желании принимать личное участие в допросах всех так называемых свидетелей, которых захочет допросить в судебном заседании сторона обвинения”, - говорится в ходатайстве Ю.Тимошенко.

С.Сас подчеркнул, что Ю.Тимошенко также требует сообщать ей о проведении допросов свидетелей в установленный законом срок — за трое суток до начала.

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Как сообщал УНИАН, 18 января генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемыми в организации этого преступления являются Ю.Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.

6 февраля следственный судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич перенесла следственные действия в режиме видеоконференции в рамках дела об убийстве Е.Щербаня по просьбе Ю.Тимошенко на 7 февраля на 14.00.

Адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк сообщил, что экс-премьер готова принимать участие в следственном действии, которое запланировала проводить следственный судья О.Царевич, однако не в режиме видеоконференции, а непосредственно.

«Она обязательно хочет принимать участие в следственном действии, но непосредственно. Варианты есть, УПК предусматривает. Можно выездное заседание провести, можно обеспечить ее участие в судебном заседании, если это возможно», - отметил А.Плахотнюк.