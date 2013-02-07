Тюремщики говорят, что Тимошенко требует перенести допрос свидетеля при ее участии

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

ГПтС сообщает, что вчера осужденной экс-премьер-министру Украины было вручено приглашение на участие в судебном заседании с использованием видеоконференцсвязи (помещение апелляционного суда г. Киева - помещение ЦКБ "Укрзализныци").

«Осужденная ознакомилась с содержанием приглашения и отметила, что не будет принимать участия в судебном заседании, ссылаясь на то, что она якобы не успевает к нему подготовиться», - говорится в сообщении пресс-службы ГПтС.

Кроме того, Ю.Тимошенко в своем заявлении указала, что требует от суда перенести проведение следственного действия (допрос свидетеля при ее участии) на две-три недели.

ГПтС отдельно информирует, что данные о личности свидетеля, допрос которого запланирован сегодня в суде на 14.00, указаны в сообщении суда.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля следственный судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич перенесла следственные действия в режиме видеоконференции в рамках дела об убийстве Евгения Щербаня по просьбе Ю.Тимошенко на завтра, 7 февраля.

Судья сообщила, что в суд поступило ходатайство Ю.Тимошенко о переносе допроса свидетеля в связи с тем, что она не готова к проведению следственных действий, поскольку поздно была об этом проинформирована. Таким образом, следственные действия перенесены на четверг, 7 февраля, на 14.00.

Адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк сообщил, что экс-премьер готова принимать участие в следственном действии, которое запланировала проводить следственный судья О.Царевич, однако не в режиме видеоконференции, а непосредственно.

«Она обязательно хочет принимать участие в следственном действии, но непосредственно. Варианты есть, УПК предусматривает. Можно выездное заседание провести, можно обеспечить ее участие в судебном заседании, если это возможно», - отметил А.Плахотнюк.