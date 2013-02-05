Бютовцу в ГПУ сказали, что следствие по делу об убийстве Щербаня не завершено

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя фракции “Батькивщина” Сергей Пашинский сказал в интервью журналистам, комментируя свою сегодняшнюю встречу в Генеральной прокуратуре с исполняющим обязанности генпрокурора Ренатом Кузьминым и другими должностными лицами Генпрокуратуры.

С.Пашинский уточнил, что во встрече также принимал участие депутат Сергей Соболев (фракция «Батькивщина»).

По словам С.Пашинского, начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Андрей Курысь официально сообщил, что досудебное следствие по делу об убийстве Е.Щербаня не завершено.

По убеждению С.Пашинского, это значит, что генеральный прокурор Виктор Пшонка, который заявил об окончании досудебного следствия по делу об убийстве Е.Щербаня, якобы совершенному по заказу экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, “осознанно или неосознанно ввел общество и иностранных послов в заблуждение”.

“Это дает возможность утверждать, что видно дело еще не успели сфальсифицировать”, - подчеркнул С.Пашинский.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2013 года генеральный прокурор Украины В.Пшонка заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве Е.Щербаня, и подозреваемой в организации этого преступления является Юлия Тимошенко и экс-премьер Павел Лазаренко.

29 января защитники экс-премьер-министра Украины А.Плахотнюк и С.Власенко заявили, что до сих пор не получили доступа к материалам дела, по которому Ю.Тимошенко выдвинуто обвинение в причастности к убийству в 1996 году народного депутата Е.Щербаня.

В тот же день начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины Андрей Курысь заявил, что до сих пор никакого ходатайства от адвокатов Ю.Тимошенко не поступало.

31 января А.Плахотнюк заявил, что Ю.Тимошенко еще 24 января в письменном виде попросила Генеральную прокуратуру предоставить ей для ознакомления материалы дела об убийстве Е.Щербаня, однако не получила ответа на свою просьбу.

Справка УНИАН. Е.Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд объявил приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийство председателя НБУ Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу были признаны 8 человек. Трое из них осуждены к пожизненному заключению, остальные - к лишению свободы на срок от 11,5 до 15 лет.