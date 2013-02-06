Депутаты от «Свободы» пришли на заседание Кабмина
10:28, 06 февраля 2013Политика
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Народные депутаты от ВО “Свобода” Игорь Мирошниченко и Юрий Сиротюк пришли на заседание Кабинета министров Украины.
Депутатов провела Лукаш
Как передает корреспондент УНИАН, представители “Свободы” зашли в зал заседаний правительства за минуту до прибытия премьер-министра Николая Азарова.
Депутатов провела к месту министр Кабинета министров Елена Лукаш.
Цель прихода оппозиционных депутатов пока журналистам неизвестна.
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