СМИ: «Свобода» поставила ультиматум: без сенсорной кнопки сессия не откроется

Депутаты от "Свободы" заявляют, что до введения в действие сенсорной клавиши вторая сессия Верховной Рады не будет открыта

Об этом сообщает издание КоммерсантЪ-Украина (№ 17 (1720) от 5 февраля).

"Мы будем делать все, чтобы депутаты голосовали персонально в зале, соответственно, мы готовы к любым действиям, которые обеспечат выполнение Конституции... Если у депутатов от Партии регионов не будет желания голосовать лично, сессия может не открыться", — заявил газете народный депутат Игорь Мирошниченко ("Свобода").

В свою очередь заместитель председателя парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Сас отметил, что ст. 37 закона "О Регламенте Верховной Рады" предполагает голосование путем поднятия рук в случае неисправности электронной системы.

"Нас устроил бы такой вариант. Если утром не будет введена в действие сенсорная клавиша, не исключено, что оппозиция заблокирует парламентскую трибуну", — отметил С.Сас.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.00 должна открыться вторая сессия Верховной Рады седьмого созыва.

Вчера на Согласительном совете парламентская оппозиция призывала председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака ввести в действие систему для голосования “Рада-3”, которая предусматривает голосование сенсорной кнопкою, однако он отказался это сделать.