Меркель зарабатывает больше всех чиновников стран ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель получает ежемесячно около 25 тысяч евро, что является самой высокой заработной платой еврочиновника, заявил пресс-секретарь ЕК Антонио Гравили, сообщают РИА «Новости».

«Ей платят около 21 тысячи евро в месяц. Это выше, чем у какого бы то ни было официального лица ЕС», - сказал он сегодня на пресс-конференции.

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С учетом базовых надбавок, в том числе, за канцлерство, зарплата канцлера составляет около 25 тысяч евро в месяц. Ни один чиновник ЕС не получает больше А.Меркель с учетом всех надбавок.