Тягнибок проиграл коммунистам в суде

Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска народного депутата, лидера партии “Свобода” Олега Тягнибока к Верховной Раде Украины о признании противоправным образования фракции Коммунистической партии Украины в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла сегодня коллегия судей ВАСУ во главе с судьей Инной Масло.

Истец просил суд признать противоправным решение об образовании парламентской фракции КПУ. Свой иск представитель О.Тягнибока в суде обосновал тем, что фракция КПУ была создана с нарушением закона о регламенте Верховной Рады. В частности, напомнил он, по результатам выборов по партийному списку в парламент от КПУ были избраны 32 народных депутата и ни один депутат от этой политической силы не был избран в мажоритарном округе. В то же время закон о регламенте Верховной Рады устанавливает, что фракции формируются из депутатов, избранных по партийному списку и в мажоритарных округах. Исходя из этого, представитель О.Тягнибока заявил, что не было правовых оснований для образования фракции КПУ в ВР.

Со своей стороны представитель парламента заявил, что ему не понятно, почему истец обращается с иском к Верховной Раде. Он заявил, что в соответствии с регламентом, депутатские фракции создаются из числа народных депутатов, в соответствии с поданными ими заявлениями, которые впоследствии регистрируются в аппарате ВР. После этого, отметил представитель ВР, председательствующий на заседании лишь информирует народных депутатов о создании депутатских фракций. Поэтому, считает он, никаких нарушений законодательства со стороны Верховной Рады в этом процессе не было.

Представитель О.Тягнибока в суде заявил, что после решения суда его сторона будет готовить представление в Конституционный Суд относительно разъяснения нормы закона о регламенте ВРУ, которая регулирует вопрос создания депутатских фракций.