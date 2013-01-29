УДАР призывает Рыбака подать в отставку

В партии “УДАР” призывают председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака подать в отставку и не позорить парламент.

Об этом говорится в заявлении партии, размещенной на ее официальном сайте.

В “УДАРе” напоминают, что три оппозиционных фракции 23 января подали в Верховную Раду 158 подписей народных депутатов за созыв внеочередной сессии, инициированной “Ударом”.

«Спикер отказывается на протяжении 7 дней созывать внеочередную сессию ВР, как того требует закон, Конституция и регламент», - отмечается в заявлении.

«Таким образом В.Рыбак окончательно продемонстрировал, что он - спикер одной фракции, а не всего парламента. Такой человек не имеет морального и политического права быть председателем Верховной Рады. А парламент под таким руководством не может выполнять свои функции и эффективно работать», - отмечают в “УДАРе”.

В связи с этим партия требует от В.Рыбака подать в отставку, заявил заместитель руководителя фракции “УДАР” в Верховной Раде Виталий Ковальчук.

Как сообщал УНИАН, три оппозиционные фракции собрали и 24 января официально передали председателю парламента более 150 подписей за проведение внеочередной сессии для создания Временной следственной комиссии ВР относительно нарушений Конституции при заключении экс-премьера Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко, по рассмотрению вопроса политической ответственности руководителей МВД и СБУ и выражения недоверия генеральному прокурору.

В соответствии с Регламентом парламента, председатель Верховной Рады в семидневный срок по получении такого требования должен объявить о созыве внеочередной сессии.

Вместе с тем председатель ВР В.Рыбак 25 января заявил, что с проведением внеочередной сессии парламента возникли сложности в связи с достоверностью подписей народных депутатов.

Он подчеркнул, что распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента не будет подписано, если подтвердится информация о фальсификации подписей некоторых депутатов.

Также В.Рыбак отметил, что на внеочередной сессии не будут приняты никакие решения, поскольку у ее инициаторов нет необходимых 226 голосов. Вместе с тем, подчеркнул он, ее проведение будет стоить бюджету более 3 млн. 600 тыс. грн.

Сегодня, 29 января, в пресс-службе парламента сообщили, что Комитету ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады дано поручение установить законность инициативы о проведении внеочередной сессии.

Также сегодня В.Рыбак заявил, что нецелесообразно на этой неделе созывать внеочередную сессию парламента, поскольку 5 февраля начинается очередная, вторая сессия ВР седьмого созыва.