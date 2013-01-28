За импичмент Януковичу собрали 200 подписей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении “Прочь от кремлевского ига!” Народного комитета защиты Украины к Президенту В.Януковичу, которое было обнародовано на пресс-конференции в Киеве председателем комитета Дмитрием Павлычко.

В обращении отмечается, что “курс на членство в Таможенном союзе означает потерю Украиной национального суверенитета, он экономически и политически пагубный для украинского общества”.

“Это - предательство украинского народа, который поддерживает европейскую интеграцию Украины”, - подчеркивается в обращении.

Как отмечают его авторы, для легитимизации вхождения Украины в Таможенный союз В.Янукович и его «соратники» готовят референдум.

“У нас нет никакого сомнения, что управляемый Вами режим сфальсифицирует его результаты так же, как были сфальсифицированы результаты парламентских выборов 2012 года”, - говорится в обращении к Президенту Украины.

Как отмечают авторы документа, “единственный референдум, который сегодня отвечает воле украинского народа, - это референдум относительно немедленного прекращения Ваших полномочий на должности Президента как человека, который из-за антинародной, антиукраинской политики и узурпации власти потерял легитимность и моральную поддержку общества”.

“Любая Ваша попытка втянуть Украину в Таможенный союз и изменить конституционный уклад государства способом, не предусмотренным действующей Конституцией Украины, станет началом нового Майдана для отстранения Вас с должности”, - подчеркивается в обращении к В.Януковичу.

Д.Павлычко сообщил, что под обращением уже поставили подписи сотни выдающихся украинцев, среди которых, в частности, Герои Украины - Левко Лукьяненко, Дмитрий Павлычко, Иван Дзюба, Юрий Мушкетик, Вячеслав Брюховецкий, Анатолий Паламаренко, Роман Иваничук, академик НАН Украины Мирослав Попович, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Владимир Василенко, лауреаты Национальной премии имени Шевченко - Валерий Шевчук, Василий Шкляр, Дмитрий Гнатюк, Анатолий Мокренко, Михаил Слабошпицкий, лауреат премии имени Стуса Василий Овсиенко, вице-адмирал Борис Кожин, генерал-лейтенант СБУ Александр Скипальский, генерал-лейтенант Николай Мельник, профессора Владимир Лановой, Александр Сугоняко и другие.

В свою очередь, координатор движения “Спільна справа” Александр Данилюк отметил, что, поскольку оппозиция находится в меньшинстве, она не может инициировать импичмент Президента Украины.

“Поэтому у нас есть два варианта: либо мы до 2015 года сохраним тот, даже неприятный, статус-кво, который заключается в том, что мы имеем непопулярный и недемократический режим, но готовы до 2015 года наращивать силы для того, чтобы в 2015 году избрать украинского Президента; либо, если мы будем видеть, что такой возможности у нас не будет, а на это будет указывать как вступление в Таможенный союз, так и изменения в Конституцию, то мы, очевидно, будем вынуждены инициировать досрочное прекращение полномочий Президента, и, очевидно, акции гражданского неповиновения”, - сказал А.Данилюк.

По словам Л.Лукьяненко, планируется обратиться к представителям оппозиции, политических партий и общественных организаций относительно поддержки этого обращения и сбора подписей под ним.

Как сказал Л.Лукьяненко, в дальнейшем могут быть “разные забастовки, акции физического варианта”.