В колонии, где сидит Луценко, проведут Богатырские игры

В Менской исправительной колонии № 91 (Черниговская область) весной пройдут Богатырские игры среди осужденных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления ГПтС Украины в Черниговской области.

Согласно сообщению, руководство управления для активизации спортивной жизни осужденных и поддержания их здоровья приняло решение провести Богатырские игры среди осужденных исправительной колонии № 91, где содержатся бывшие сотрудники правоохранительных органов.

Заслуженный мастер спорта Украины Александр Пеканов - трехкратный чемпион мира и многократный призер престижных международных турниров по богатырскому многоборью, рекордсмен мира в упражнении "Мертвая тяга" - провел начальный этап конкурса. Из 40 претендентов, которые выполняли упражнения с газовыми баллонами с ручками, колодой весом 80 кг и гантелями по 60 кг, А.Пеканов отобрал 10 мужчин, которые продемонстрировали лучшую технику и самые весомые результаты.

По его словам, конкурс состоится весной, возможно, в апреле. "Я не ожидал, что среди мужчин этого заведения будет столько силачей, невероятные результаты показали все, невзирая на то, что не имеют специальной подготовки и не являются профессиональными спортсменами", - сказал А.Пеканов.

Начальник управления Государственной пенитенциарной службы в Черниговской области Александр Доробалюк ожидает, что турнир приобретет значительный размах, упражнения будут зрелищными и сложными. Кроме того, он пообещал, что руководство колонии предоставит возможность богатырю провести те упражнения, которые он предложит осужденным, даже если это будет упражнение по буксировке автомобиля.

Справка УНИАН: Менская исправительная колония №91 – единственное заведение на территории Украины, где отбывают наказание бывшие работники силовых структур – милиционеры, пограничники, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры. Всего в исправительном заведении – около 500 осужденных. В колонии есть помещения для содержания осужденных: с минимальным, средним и максимальным уровнем безопасности. Осужденные в Менской колонии работают в мебельном, столярном, швейном цехах, а также в автомастерской и на участке по изготовлению товаров народного потребления.

Из известных осужденных в Менской исправительной колонии отбывают наказание бывший судья Игорь Зварич и экс-министр МВД Юрий Луценко.