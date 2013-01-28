Рыбак надеется на тесное сотрудничество с парламентом Японии

Об этом он сказал сегодня во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Тоичи Сакатой, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По убеждению В.Рыбака, активные межпарламентские связи будут способствовать углублению двустороннего политического диалога и стимулировать развитие отношений между Украиной и Японией на всех направлениях.

«Убежден, что именно эти связи могут больше всего способствовать углублению политического диалога и стимулировать развитие всего комплекса украинско-японских отношений», - заявил он.

В.Рыбак выразил мнение, что важное значение для развития двустороннего парламентского сотрудничества, кроме визитов глав наших парламентов, имеют также депутатские группы дружбы, и отметил, что такая группа будет создана в ближайшее время в Верховной Раде Украины.

В свою очередь посол подчеркнул, что Украина является важным партнером для Японии. Он высоко оценил существующий уровень двустороннего сотрудничества в политической, экономической, научной, образовательной и культурной сферах.

Т.Саката выразил надежду на дальнейшую активизацию и углубление межпарламентского сотрудничества.

Посол также отметил, что Украина последовательно осуществляет демократические реформы, и пожелал нашему государству успеха в переговорном процессе по подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.