В ПАСЕ возник спор между украинскими депутатами

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты от «Батькивщины», члены делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, Сергей Соболев и Леся Оробец представили две поправки к проекту резолюции.

Одна из них предполагает выразить обеспокоенность Ассамблеи попытками восстановить уголовное преследование за клевету, а вторая – выразить обеспокоенность рекордным количество нарушений против журналистов, зарегистрированных в Украине в 2012 году, в частности, во время выборов.

Выступая в дебатах по докладу, депутат от Партии регионов Владимир Пилипенко выступил против этих поправок, отметив, что при подготовке таких докладов важно пользоваться только проверенной информацией.

«Как мы можем заявить в резолюции о рекордном числе нападений на журналистов во время последних выборов в Украине, если в докладе наблюдателей ПАСЕ вообще не упоминается о нападениях на журналистов?», - задался вопросом депутат.

В свою очередь С.Соболев выразил убежденность в необходимости принятия этих поправок, поскольку, по его мнению, давление на украинские СМИ достаточно сильно.

«Очень важный канал, который был закрыт в двух третях регионов Украины на период выборов, потому что был оппозиционным. Три канала в Харькове были закрыты», - сказал депутат.

Он также отметил, что современные украинские власти часто прибегают к помощи налоговой администрации для закрытия неугодных СМИ.