Умер экс-гендиректор «Интерпайп НТЗ» Альфред Козловский

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Интерпайп" .

«Человек, который на протяжении целой эпохи определял развитие одного из крупнейших промышленных предприятий Украины, для нас всех был учителем и другом. Альфред Иванович всегда был человеком, который никогда ничего не боялся. Только одно его присутствие побуждало без оглядки браться за самое сложное, докапываться до сути и всегда добиваться цели», - цитирует пресс-служба генерального директора "Интерпайп" Александра Киричко,

Прощание с Альфредом Ивановичем состоится в понедельник 28 января в 11.00 в ДК Металлургов. Днепропетровск, ул Косиора, 27-К.

Справка УНИАН: А. Козловский - лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, действительный член Академии инженерных наук Украины, заслуженный изобретатель Украины, Почетный профессор Металлургической Академии Украины. В последние годы работал директором Института развития "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)". С 1992 по 2001 – генеральный директор "Интерпайп НТЗ".