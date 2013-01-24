Заместитель генпрокурора говорит, что Шкиль сам придумал «миф о преследовании»

Об этом Р.Кузьмин сказал в интервью газете «Сегодня».

«Срок давности по этому делу действительно прошел, но, чтобы дело закрыть, нужно получить согласие самого Шкиля. А получив, обратиться в суд – только он может дело закрыть. Закрытие дела по сроку давности является нереабилитирущим обстоятельством», - отметил Р.Кузьмин.

При этом Р.Кузьмин предположил, что А.Шкиль на это не пойдет, и возможно, он хочет закрытия дела, например, по отсутствию события или состава преступления.

«В любом случае, мифический арест Шкиля в Украине – это выдумки его самого и соратников... Так что дело действительно есть, но опасаться Шкилю нечего» - сказал Р.Кузьмин.

Как сообщал УНИАН, по инфомации МВД Украины, заявления А.Шкиля о просьбе предоставления политического убежища в Чехии в связи с его уголовными преследованием в Украине не имеют никаких оснований и направлены на дезинформацию общественности и международного сообщества.

Как отметили в МВД, А.Шкиль и в самом деле привлекался к уголовной ответственности по ст. 71 Уголовного кодекса (в редакции 1960 года) – «массовые беспорядки». В связи с этим в марте 2001 года он был арестован. В апреле 2002 года А.Шкиль был освобожден из-под стражи.

В МВД также подчеркнули, что, согласно действующему законодательству, срок давности привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления составляет 10 лет. Соответственно, этот срок истек еще в марте 2011 года. В связи с этим никаких юридических оснований для уголовного преследования А.Шкиля не существует.