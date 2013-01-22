Тюремщики говорят, что пустили Власенко в душевую к Тимошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, «после более чем 3-часового ожидания С.Власенко свою подзащитную Ю.Тимошенко так и не дождался».

«Сама Ю.Тимошенко все это время требовала от защитника идти к прессе и рассказывать, что его не пускают к подзащитной так же, как она требовала этого же вчера от другого ее защитника Е.Тимошенко. И это при том, что и вчера, и сегодня пенитенциарная служба без каких-либо препятствий допускает защитников Ю.Тимошенко в комнату для свиданий, как этого и требует действующее законодательство.

Никакие уговоры сотрудников пенитенциарной службы все же встретиться со своим защитником на Ю.Тимошенко не подействовали», - заявили в ГПтС.

Соответственно, руководством Качановской исправительной колонии принято решение предоставить возможность С.Власенко пройти в душевую комнату, где сейчас находится осужденная, чтобы последний мог получить процессуальные документы, «от получения которых из рук следователя накануне он отказался».

ГПтС подчеркивает, что все действия Ю.Тимошенко расценивает как попытку создать очередной неправдивый повод для заявлений своих защитников о якобы неправильных действиях работников колонии.

«По нашему глубокому убеждению, поведение осужденной является циничным и не делает ей чести.

Предупреждая неправдивые упреки в адрес ГПтС, подчеркиваем, что все действия сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины являются законными», - подчеркивается в заявлении ведомства.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня пресс-служба Государственной пенитенциарной службы заявила, что Ю.Тимошенко отказывается встречаться с С.Власенко.

«Защитник С.Власенко прибыл в ЦКБ «Укрзализныци», прошел на территорию блока, где находится осужденная Ю.Тимошенко, и сейчас находится в комнате для свиданий, где ожидает свою подзащитную.

Осужденная продолжает отказываться от встречи с С.Власенко, несмотря на то, что сотрудники пенитенциарной службы уже несколько раз пытаются уговорить Ю.Тимошенко встретиться с защитником», - сказано в сообщении.

В свою очередь С.Власенко заявлял, что его не допускают к подзащитной.