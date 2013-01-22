Власенко обрывает звонок в больнице Тимошенко - ГПтС говорит: она не хочет видеть

Защитника, народного депутата Сергея Власенко не пускают к его подзащитной, экс-премьер-министру Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», об этом из харьковской больницы «Укрзализныци» сообщает народный депутат Олег Медуница.

По его словам, утром группа народных депутатов от "Батькивщины", в частности сам О.Медуница, Валерий Головко, Арсен Аваков, Владимир Шульга встретились с главным врачом и договорились о посещении Ю.Тимошенко ее защитником С.Власенко в 12:00.

"Власенко пришел, но его не пускают, и никаких адекватный объяснений адвокату никто не дает. Главный врач посоветовал нам договориться с работниками пенитенциарной службы и милиции", - заявил О.Медуница.

Сам С.Власенко добавил, что сейчас стоит перед дверью отделения, где находится Ю.Тимошенко, и звонит в дверь, но никто не открывает.

По его словам, бойцы "Беркута" пока еще молча за всем наблюдают.

«При этом все это время меня снимают на видео какие-то непонятные люди», - сказал он.

При этом С.Власенко сообщил, что свидание с Ю.Тимошенко должно было состояться с 12.00 до 13.30.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Государственной пенитенциарной службы заявила, что Ю.Тимошенко отказывается встречаться с С.Власенко.

«Защитник С.Власенко прибыл в ЦКБ «Укрзализныци», прошел на территорию блока, где находится осужденная Ю.Тимошенко, и сейчас находится в комнате для свиданий, где ожидает свою подзащитную.

Осужденная продолжает отказываться от встречи с С.Власенко, несмотря на то, что сотрудники пенитенциарной службы уже несколько раз подряд пытаются уговорить Ю.Тимошенко встретиться с защитником», - сказано в сообщении.