В ГПУ защитников Тимошенко обвинили в самопиаре

В Генеральной прокуратуре называют самопиаром отказ защитников екс-премьера Юлии Тимошенко Сергея Власенко и Андрея Кожемякина получить копию уведомления о подозрении Ю.Тимошенко в организации в 1996 року убийства депутата Евгения Щербаня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил начальник Главного управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры Андрей Курысь.

По его словам, в прошлую пятницу, 18 января, следователи пытались вручить С.Власенко и А.Кожемякину копию уведомления о подозрении, но они просто не взяли ее.

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«Для меня очевидно, что это очередной шаг на политизацию процесса, для меня очевидно, что это сознательное нежелание защищать Тимошенко», - сказал он.

Он также добавил, что новый КПК не предусматривает вручения подозрения (процессуальный документ) лицу в присутствии защиты.

Как сообщалось, 18 января генпрокурор Виктор Пшонка заявил о завершении расследования дела об убийстве Е.Щербаня. По его словам, следствие установило, что преступление заказали экс-премьеры Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко. Ю.Тимошенко грозит пожизненное заключение, если будет доказана ее причастность.

По словам В.Пшонки, следственная группа вручила экс-премьеру официальное подозрение о причастности к организации убийства Е.Щербаня.