Президент ПАСЕ направил официальный запрос о визите в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции перед началом первой части сессии ПАСЕ в 2013 году.

“Я направил официальный запрос о посещении Украины, я также хотел бы выступить перед парламентом Украины как президент ПАСЕ, как я это делал в Молдове”, - сказал он.

Ж.-К.Миньон отметил также, что хотел бы встретиться с министром иностранных дел Леонидом Кожарой, председательствующим в ОБСЕ, для обсуждения ситуации с урегулированием Приднестровского конфликта.