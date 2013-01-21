Президент ПАСЕ направил официальный запрос о визите в Киев
16:06, 21 января 2013Политика
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Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон планирует в ближайшее время посетить Киев.
Жан Клод Миньйон хочет выступить в Верховной Раде
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции перед началом первой части сессии ПАСЕ в 2013 году.
“Я направил официальный запрос о посещении Украины, я также хотел бы выступить перед парламентом Украины как президент ПАСЕ, как я это делал в Молдове”, - сказал он.
Ж.-К.Миньон отметил также, что хотел бы встретиться с министром иностранных дел Леонидом Кожарой, председательствующим в ОБСЕ, для обсуждения ситуации с урегулированием Приднестровского конфликта.
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