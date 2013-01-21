Власенко: Если бы Тимошенко можно было расстрелять, ее бы расстреляли

Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко рассказал об эскалации напряженности вокруг экс-премьера.

«Сейчас мы видим эскалацию ситуации вокруг Юлии Тимошенко. Предъявление обвинения по статье, предусматривающей пожизненное наказание, говорит о том, что власть перешла все границы и готова уничтожать физически. Если бы Тимошенко можно было расстрелять, ее бы расстреляли. Речь не о том, что Генпрокуратура провела какие-то действия. Идет синхронизированная борьба с оппозицией — власть хочет "зачистить" политическое поле до президентских выборов 2015 года. Им не нужна живая Тимошенко. Сегодня у меня есть твердое убеждение: задача Януковича — физическое устранение Тимошенко», - поведал Власенко в интервью изданию «Коммерсант-Украина».

Власенко выразил уверенность в том, что процедура передачи документов о подозрении в организации убийства народного депутата Евгения Щербаня была нарушена.

«Существует определенный порядок вручения подобных документов. Сразу после передачи предписания необходимо ознакомить лицо с теми правами, которые оно имеет в связи с изменившимся статусом. Естественно, этого сделано не было! Колпащиков не уполномочен на такие действия. Я бы обратил внимание и на другой момент. Когда вступал в силу новый Уголовный процессуальный кодекс, нам говорили, что одним из его преимуществ является равность и состязательность сторон и что якобы защитники и адвокаты получают равные права со следствием, что они смогут вести собственное расследование. В пятницу господин Пшонка заявил, что следствие по делу закончено. Где равенство сторон? Где возможность защиты собирать свои доказательства и представлять их в ходе расследования?», - вопрошает адвокат.

Защита Тимошенко намерена добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

«Если ЕСПЧ установит политические мотивы преследования Юлии Тимошенко в Украине, это разрушит все легенды Януковича о том, что ее осудил независимый украинский суд. Наша жалоба в Европейский суд сформулирована таким образом, что мы говорим не об одном газовом деле, а обо всех делах в отношении Юлии Тимошенко. Мы убеждены в том, что нет отдельного дела Щербаня, или газового дела, или дела о госгарантиях долгов ЕЭСУ. Все они — элементы одного большого плана по устранению политического оппонента», - считает Власенко.