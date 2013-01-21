Власенко: Если бы Тимошенко можно было расстрелять, ее бы расстреляли
Защитник говорит, что власть хочет "зачистить" политическое поле до президентских выборов.
Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко рассказал об эскалации напряженности вокруг экс-премьера.
«Сейчас мы видим эскалацию ситуации вокруг Юлии Тимошенко. Предъявление обвинения по статье, предусматривающей пожизненное наказание, говорит о том, что власть перешла все границы и готова уничтожать физически. Если бы Тимошенко можно было расстрелять, ее бы расстреляли. Речь не о том, что Генпрокуратура провела какие-то действия. Идет синхронизированная борьба с оппозицией — власть хочет "зачистить" политическое поле до президентских выборов 2015 года. Им не нужна живая Тимошенко. Сегодня у меня есть твердое убеждение: задача Януковича — физическое устранение Тимошенко», - поведал Власенко в интервью изданию «Коммерсант-Украина».
Власенко выразил уверенность в том, что процедура передачи документов о подозрении в организации убийства народного депутата Евгения Щербаня была нарушена.
«Существует определенный порядок вручения подобных документов. Сразу после передачи предписания необходимо ознакомить лицо с теми правами, которые оно имеет в связи с изменившимся статусом. Естественно, этого сделано не было! Колпащиков не уполномочен на такие действия. Я бы обратил внимание и на другой момент. Когда вступал в силу новый Уголовный процессуальный кодекс, нам говорили, что одним из его преимуществ является равность и состязательность сторон и что якобы защитники и адвокаты получают равные права со следствием, что они смогут вести собственное расследование. В пятницу господин Пшонка заявил, что следствие по делу закончено. Где равенство сторон? Где возможность защиты собирать свои доказательства и представлять их в ходе расследования?», - вопрошает адвокат.
Защита Тимошенко намерена добиваться справедливости в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).
«Если ЕСПЧ установит политические мотивы преследования Юлии Тимошенко в Украине, это разрушит все легенды Януковича о том, что ее осудил независимый украинский суд. Наша жалоба в Европейский суд сформулирована таким образом, что мы говорим не об одном газовом деле, а обо всех делах в отношении Юлии Тимошенко. Мы убеждены в том, что нет отдельного дела Щербаня, или газового дела, или дела о госгарантиях долгов ЕЭСУ. Все они — элементы одного большого плана по устранению политического оппонента», - считает Власенко.