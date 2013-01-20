ВР Крыма хочет получить право законодательной инициативы

Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в поздравлении крымчан с 22-й годовщиной создания Автономной Республики Крым, пишет Тиждень.ua.

«Исходя из опыта крымского регионализма, я также предложил наше коллективное видение изменений десятой главы Конституции Украины, которая касается автономии, и одиннадцатого раздела, который ставит вопрос местного самоуправления. Сегодня нужно защитить местное самоуправление от давления бюрократии, олигархии, положить конец коммерциализации здравоохранения и образования», - сказал он.

Спикер Верховной Рады АРК отметил, что, несмотря на статус Автономной Республики Крым, члены Конституционной Ассамблеи предложили крымскому парламенту подготовить конкретные предложения по модернизации Конституции Украины в части, касающейся полномочий Автономной Республики Крым.

«Мы должны выработать предложения по внесению изменений в Конституцию Украины, которые касаются, прежде всего, наделение Верховного Совета автономии правом законодательной инициативы в парламенте страны, предоставление права собственности на имущество, принадлежащее Крыму; урегулирования правовых основ делегирования автономии отдельных государственных полномочий, что позволит сократить расходы и упростить бюрократические процедуры, устранить дублирование деятельности ведомств и в целом повысить эффективность государственного управления», - заявил он.