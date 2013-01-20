Крым отмечает День автономии

20 января 1991 года 93,26% участников общекрымского референдума, первого в истории Советского Союза, высказались за восстановление автономного статуса Крыма.

12 февраля 1991 года Верховная Рада УССР, учитывая волеизъявление крымчан, приняла закон о закреплении полномочий республики на государственном уровне.

Президент Украины Виктор Янукович направил жителям полуострова поздравление: ”Референдум 20 января 1991 года, восстановивший статус автономии, стал знаковым событием в истории Крыма, образцом демократии и настоящего проявления воли народа”.

В.Янукович пожелал крымчанам счастья, здоровья, мира, добра и новых свершений ”на благо родного края и во имя Украины”.