Крым отмечает День автономии
12:58, 20 января 2013Общество
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Крым сегодня, 20 января, отмечает 22-летие автономной республики.
Крым празднует 22 годовщину автономии
20 января 1991 года 93,26% участников общекрымского референдума, первого в истории Советского Союза, высказались за восстановление автономного статуса Крыма.
12 февраля 1991 года Верховная Рада УССР, учитывая волеизъявление крымчан, приняла закон о закреплении полномочий республики на государственном уровне.
Президент Украины Виктор Янукович направил жителям полуострова поздравление: ”Референдум 20 января 1991 года, восстановивший статус автономии, стал знаковым событием в истории Крыма, образцом демократии и настоящего проявления воли народа”.
В.Янукович пожелал крымчанам счастья, здоровья, мира, добра и новых свершений ”на благо родного края и во имя Украины”.
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