УДАР инициирует внеочередную сессию ВР из-за событий с Тимошенко

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Парламент должен безотлагательно рассмотреть ситуацию с соблюдением прав политических заключенных, в частности Юлии Тимошенко и Юрия Луценко, и дать оценку действиям правоохранительных органов в отношении депутатов от оппозиции", - говорится в сообщении.

"За то, что произошло в Харьковской клинической больнице "Укрзализныци", когда женщин-депутатов силой выдворили из помещения, за то, что в общественные приемные оппозиционных депутатов врываются бойцы спецподразделений должны ответить руководители правоохранительных органов страны", - заявили в УДАРе.

На внеочередную сессию "УДАР" требует вынести отчет Генпрокурора Виктора Пшонки, министра внутренних дел Виталия Захарченко и председателя СБУ Александра Якименко о резонансных событий последних дней. УДАР заявляет, что будет ставить вопрос о политической ответственности главных силовиков.

"Если пренебрежение правами граждан и произвола действующей власти будет продолжаться, мы, как и обещали, будем требовать проведения досрочных парламентских и президентских выборов уже в этом году", - сказал Виталий Кличко.