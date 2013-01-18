Милиция нашла расхитителей госбюджета

Как сообщили УНИАН в Жовковском райотделе милиции, проверяя оперативную информацию, сотрудники отдела Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Жовковского райотдела милиции Львовской области выяснили, что восьми детям-сиротам „удалось нелегально получить из государственного бюджета 45 тыс. грн”.

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В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 5 апреля 1994 года (№226) по окончании обучения в лицее выпускникам предусмотрена выплата из государственного бюджета материальной помощи. Главным условием для получения денег является трудоустройство выпускников лицея.

Закончив учебу в лицее, восемь детей-сирот предоставили справки об их трудоустройстве на рынках, в кафе, в магазинах и т.п. Однако, как оказалось, никакой работы дети не нашли, а прибегли к мошенничеству, собираясь получить из государственного бюджета деньги.

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На сегодняшний день по одному из фактов мошенничества уже открыто уголовное производство. Ведется досудебное следствие.