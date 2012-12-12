Азаров с зарплатой в 837 тысяч попросил еще 40 тысяч помощи

17:26, 12 декабря 2012
Политика
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Азаров показал свои доходы в декларации.

Николай Азаров попросил 40 тысяч помощи

Только что в Верховной Раде была роздана декларация кандидата в премьеры Николая Азарова.

В ней отмечается, что его общая сумма дохода составляет 837264 грн, а доход от преподавательской, научной и творческой деятельности - 40800 гривен. В свою очередь в графе "материальная помощь" указана сумма в 40620 гривен.

Напомним, Президент Украины в воскресенье перед отлетом в Индию внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру Азарова на пост премьер-министра Украины.

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