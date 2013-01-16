МИД Украины отреагировал на взрывы в Сирии

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, об этом говорится в заявлении министерства.

«В Украине с глубоким беспокойством восприняли последние сообщения о гибели свыше 80 людей в результате взрывов в университете города Алеппо (Сирийская Арабская Республика). Кто бы ни стоял за этим ужасным преступлением, его следует рассматривать как очередную попытку еще больше дестабилизировать ситуацию и углубить раскол в сирийском обществе», - говорится в заявлении.

Исходя из необходимости урегулирования сирийского кризиса исключительно политико-дипломатическими средствами, Украина в очередной раз призывает все стороны конфликта в Сирии к прекращению насилия и поиску взаимоприемлемых компромиссов.

Как сообщал УНИАН, 15 января, в первый день зимней экзаменационной сессии в ВУЗах Сирии, террористы обстреляли университетский городок в Алеппо. Как сообщил губернатор провинции Мухаммед Вахид Аккад, в учебный корпус и общежитие были выпущены две ракеты из северного района Лирамун. Нанесен ущерб зданию факультета изобразительного искусства и архитектуры.

Погибли 82 человека, включая студентов и беженцев, которые нашли пристанище на территории учебного заведения. Ранения получили свыше 160 человек. Ректорат вынужден прервать сессию.