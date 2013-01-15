В Раде хотят заставить судей показать все имущество, доходы и расходы

Оппозиционные фракции «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» внесли в парламент проект закона об обеспечении европейских стандартов публичности в судебной системе, который позволит, в частности, создать эффективный механизм противодействия коррупции в судах.

Законопроект зарегистрирован в парламенте под №2019 во вторник, 15 января, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам верховенства права и правосудия, депутат от фракции «Батькивщина» Павел Петренко, который был определен докладчиком по этому законопроекту, отметил, что сегодня коррупция в судебной системе Украины «достигла критического уровня». «Посодействовала этому действующая власть. Так, в прошлом году парламентское провластное большинство разрешило судьям не обнародовать перед общественностью их декларации об имуществе и доходах», - отметил он.

Кроме того, по словам депутата, провластное большинство фактически засекретило судебные решения. В 2011 году были внесены изменения в законодательство, согласно которым перечень решений судов общей юрисдикции для включения в публичный Единый государственный реестр утверждается Советом судей Украины по согласованию с Государственной судебной администрацией.

«Таким образом, с полной уверенностью можно констатировать – сегодня независимой судебной системы в Украине не существует», - отметил П.Петренко.

Оппозиция в законопроекте требует, чтобы все судьи Украины обнародовали свои декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера на официальном веб-портале Государственной судебной администрации.

Также проект закона предусматривает включение всех решений судов общей юрисдикции в Единый государственный реестр без каких-либо исключений или выборочности.