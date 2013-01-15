Лукашенко говорит, что даже не думал об отставке правительства

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции для представителей белорусских и зарубежных СМИ.

«Что касается отставки правительства, вы из моих уст вообще об этом ни разу не слышали. Может, кому-то хочется «отставить» правительство. Я нигде не говорил о том, что у нас грядет отставка правительства», - подчеркнул Президент Беларуси.

А.Лукашенко отметил, что основная задача правительству ставиться в Основных направлениях развития страны на очередной год.

«Вот мы их приняли. И бюджет. Как принимается решение? Очень долго, муторно, в течение почти года. И начинается снизу. И пока правительство с губернаторами не утрясут эти показатели, они ко мне не придут. Все должно быть согласовано. Губернаторы и правительство должны будут выполнять. И поверьте, в последние годы не я доводил эти задачи. Именно ко мне пришли сие господа (губернаторы и правительство) с завизированными документами и предложили вот такой план», - сказал А.Лукашенко.

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При этом он признал, что в прошлые годы «иногда и частенько наклонял и говорил, что это недостаточные темпы и обосновывал».

«Мы долго потом спорили и приходили к единому мнению. Но на прошлый год и на этот год – я даже не вмешивался. Думал, если в 2012 году правительство 5-6% ВВП выдаст и соответствующие показатели – спасибо им… Предложения принесли те, кто их должен исполнять. И на этот (год) точно так же. Даже задал вопрос: «Вы уверены в том, что мы примерно 8% ВВП достигнем?» Сказали, что да, есть расчеты», - отметил А.Лукашенко.

«Вот так, а не то, что я, сидя в кабинете, извините, от балды написал 8% росчерком пера и сказал: «Идите выполняйте». Я мог бы, конечно, так сделать, имея на это право, но никогда так не поступлю как экономист. Я понимаю, что под каждую цифру должны быть расчеты», - добавил Президент Беларуси.