Депутатам вернули ВИП-льготы
Парламентарии, как и раньше, могут рассчитывать на получение около 30 000 грн помощи на оздоровление, бесплатные путевки для санаторно-курортного лечения, а так же на денежную компенсацию для создания «надлежащих жилищных условий».
Об этом «Фокусу» сообщил первый замглавы регламентного комитета, член «Батьківщини» Андрей Пышный.
Их возобновление стало возможным благодаря закону о бюджете на 2013 год. Если в финансовом документе на 2012 год была норма, согласно которой приостановили ряд статей закона «О статусе народного депутата», касающихся депутатских льгот, то 2013-м отменять ничего не стали.
Льготы вернулись и к бывшим депутатам, которые будут получать материальную помощь, бесплатно лечиться в элитных клиниках, ездить на транспорте и быть похороненным за счет бюджета.
На аппарат Верховной Рады в бюджете-2013 было предусмотрено 876 млн. грн. Однако в финальном варианте, что так и не появился в открытом доступе, как утверждает Андрей Пышный, расходы по этой статье увеличились на 60 млн.