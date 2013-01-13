Депутатам вернули ВИП-льготы

Об этом «Фокусу» сообщил первый замглавы регламентного комитета, член «Батьківщини» Андрей Пышный.

Их возобновление стало возможным благодаря закону о бюджете на 2013 год. Если в финансовом документе на 2012 год была норма, согласно которой приостановили ряд статей закона «О статусе народного депутата», касающихся депутатских льгот, то 2013-м отменять ничего не стали.

Льготы вернулись и к бывшим депутатам, которые будут получать материальную помощь, бесплатно лечиться в элитных клиниках, ездить на транспорте и быть похороненным за счет бюджета.

На аппарат Верховной Рады в бюджете-2013 было предусмотрено 876 млн. грн. Однако в финальном варианте, что так и не появился в открытом доступе, как утверждает Андрей Пышный, расходы по этой статье увеличились на 60 млн.