Суд запретил оппозиции пикетировать Лаврова и Кожару в Черновцах

Сегодня в Черновцах в бывшей резиденции митрополитов Буковины и Далмации, в которой сейчас расположены центральные корпуса Черновицкого Национального Университета (ЧНУ) имени Юрия Федьковича, состоится заседание Подкомитета по международному сотрудничеству Украинско-российской межгосударственной комиссии. Заседание проведут министр иностранных дел Украины и России Леонид Кожара и Сергей Лавров.

Как сообщал УНИАН, накануне, 12 января, Апелляционный суд Черновицкой области вынес решение, согласно которому Всеукраинскому объединению «Свобода» и еще семи оппозиционным партиям, в числе которых ВО «Батькивщина» и «Фронт Змін», запрещено проводить акции протеста во время встречи в Черновцах Л.Кожары и С.Лаврова.

«Решение апелляционного суда в очередной раз доказывает, что в Украине судебная система превратилась в фикцию. К сожалению, нарушение законодательства со стороны власти, если и доводятся до суда, то непременно остаются безнаказанными. В то время как конституционное право граждан Украины любым законным образом выражать свое отношение к политическим и общественным событиям в стране, запрещается», - так прокомментировал судебное решение председатель областной организации ВО «Свобода» Виталий Мельничук.

Он добавил, «в Украине еще действует Конституция, поэтому мы будем делать согласно тем нормам, которые гарантированы Основным законом. Поэтому, акции протеста состоятся 13 января в Черновцах».

В.Мельничук подчеркнул, что несмотря на запрет суда, ранее анонсированный пикет ВО «Свобода» все же состоится вдоль улицы Университетской и возле бывшей резиденции Буковинских митрополитов.

Раньше в комментарии журналистам председатель областной организации партии "Фронт Змін" Алексей Каспрук сообщил, что оппозиционные партии подали в горсовет заявку о намерении провести «мирное собрание» 13 января возле Черновицкого аэропорта и возле центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, но получили сообщение, что горсовет подал иск в суд о запрете собраний.