Тягнибок пугает кнопкодавов Евросудом и напоминает о судье Волкове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам, отвечая на вопрос, не собирается ли оппозиция добиваться признания недействительными, в частности, языкового закона, Харьковских соглашений и пр.

О.Тягнибок напомнил, что на днях Европейский суд принял решение относительно судьи Верховного суда Украины Александра Волкова, который апеллировал к европейским инстанциям относительно незаконного решения парламента, который проголосовал за освобождение судьи чужими карточками. Европейский суд удовлетворил жалобу судьи А.Волкова.

О.Тягнибок отметил, что прецедент с судьей А.Волковым является очень хорошим для Украины.

Народный депутат отметил, что судебная волокита очень длительна и может тянуться годами.

“Но идея относительно возможного обжалования не одного законопроекта, который незаконно здесь был принят, очень хорошая... Мы не исключаем, что такие исковые заявления будут поданы в ближайшее время”, - сказал он.