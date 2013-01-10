Политолог: референдум может только повредить Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение И.Жданов выразил на пресс-конференции в Киеве.

"Фактически на референдуме будут голосовать не за декриминализацию статьи, а за то - выйдет Тимошенко на свободу или нет. Политический смысл этого референдума будет заключаться именно в этом. Поэтому эта игра - по высоким политическим ставкам. Как проходят выборы, как считаются голоса, показала ситуация в Киеве, в Николаеве, в Черкасской и Киевской областях. Это очень рискованная игра. Если оппозиция проигрывает этот референдум, это будет серьезное политическое поражение", - считает И.Жданов.

Политолог напомнил, что оппозиционные силы окончательно еще не определились с инициативой проведения всеукраинского референдума по вопросу декриминализации статей Уголовного кодекса. "Какое окончательное решение будет принято - неизвестно, но понятно, что это вопрос очень важный, и если он будет вынесен на референдум, власть сделает все возможное для того, чтобы такое решение принято не было", - убежден И.Жданов.

Как сообщал УНИАН, со вступлением в силу нового Закона «О всеукраинском и местном референдумах» оппозиция заявила о намерении инициировать проведение референдума, целью которого будет внесение изменений в статью 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий), благодаря чему Ю.Тимошенко может быть освобождена.

По теме: Кожемякин говорит, что Тимошенко сохраняет оптимизм

В конце 2012 года представитель партии " Батьківщина " Андрей Кожемякин заявил, что оппозиция до 10 января 2013 года определится относительно проведения референдума по этому вопросу. «Этот процесс на стадии обсуждения. Мы говорили о том, что закон о референдуме – это закон достаточно опасный, который ведет к узурпации власти действующим Президентом. Этот вопрос обсуждается. Я думаю, мы до 10 января определимся с технологией и началом этой процедуры», - сказал А.Кожемякин.