Назначен главный тренер сборной Украины по футзалу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, соответствующее решение сегодня приняли члены исполкома Ассоциации мини-футбола Украины (АМФУ).

Исполком АМФУ сегодня также назначил Александра Косенко и Романа Ковальчика тренерами национальной сборной Украины по футзалу.

АМФУ отметила, что Е.Ривкин продолжит возглавлять ведущую футзальную команду Украины - харьковский «Локомотив», а Р.Ковальчик возглавит молодежную сборную по футзалу и продолжит работать с луганским «ЛТК».

Под руководством нового тренерского штаба национальная команда в ближайшее время начнет подготовку к товарищеским матчам со сборной Польши, которые состоятся 10 и 11 февраля во Львове.

Кроме этого, Исполком АМФУ определился с датой и местом проведения финала Кубка Украины по футзалу: «Финал восьми» пройдет в Луганске на «ЛТК-Арене» 25-28 апреля этого года. Рассматривается возможность телетрансляции этих матчей.