Елисеев не сомневается, что в Таможенном союзе Москва только мягко стелет

В частности, в своей статье «7 мифов относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС» на сайте «Украинской правды» он пишет: «Те несколько миллиардов долларов, о которых говорит Москва, – это лишь плата в обмен на утрату суверенитета Украиной в контексте осуществления собственной торговой политики и отказа от курса на интеграцию с ЕС».

В то же время, отмечает К.Елисеев, Соглашение об ассоциации с ЕС юридически фиксирует политические гарантии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украинского государства.

Призывая мыслить прагматично, он отмечает, что Европейский Союз – это сообщество с более чем 50-летней историей, которое доказало свою жизнеспособность и эффективность. Государства ЕС традиционно занимают высшие ступени рейтингов по уровню жизни граждан, продолжительности жизни, пенсионному обеспечению и благосостоянию.

«Сегодня перед Украиной пытаются поставить выбор: куда идти – в ЕС или в Таможенный союзу? Причем, как ни парадоксально, наиболее категорически вопрос ставит именно Таможенный союз», - пишет посол.

Он подчеркивает, что плюсы и минусы европейского выбора понятны. «Достижения Евросоюза очевидны, равно как и трудности, с которыми он в настоящее время сталкивается. Вместо этого плюсы и минусы Таможенного союза – вещь более гипотетическая, в первую очередь в силу гипотетичности достижений этого объединения. Они все – в будущем, в планах и желаниях его творцов».

«Выбор между ЕС и ТС – это выбор между очевидным и гипотетическим, проверенным и рискованным. Нам предлагают забыть о "цивилизационном выборе", о политической риторике двух десятилетий украинской независимости, об усилиях, приложенных на европейском направлении, – и сделать разворот на 180 градусов в интересах относительного нового регионального проекта, к которому у украинского общества (так уж сложилось) масса вопросов политического характера. Не нужно быть большим политиком, чтобы понять рискованность таких маневров. Особенно для государства такого масштаба, как Украина», - констатирует дипломат.

По словам К.Елисеева, очевидно, что Украине необходимо искать компромисс между европейским и российским направлениями внешней политики, но так же очевидно, что этот компромисс не должен быть ценой отказа от европейского выбора. «Если же ни один компромисс не является возможным, то возникает вопрос, является ли этот союз действительно альянсом равноправных партнеров», - отмечает он.

«Стоит перестать мыслить с позиции объекта борьбы за сферы влияния и руководствоваться своим сознательным выбором в интересах европейской модели развития», - убежден посол.