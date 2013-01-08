Политолог: Арбузов формирует свою вертикаль власти

Политолог Борис Кушнирук говорит, что в Украине на всех уровнях происходит формирование власти Сергея Арбузова.

"Никто не обращает внимание на назначение среднего звена: заместителей министров, начальников главных управлений. А эти люди в системе управления играют решающую роль, - заявил Кушнирук в эфире телеканала ТВi, - У нас идет процесс формирования правительства Арбузова на всех ключевых звеньях".