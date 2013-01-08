Политолог: Арбузов формирует свою вертикаль власти
21:39, 08 января 2013Политика
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По мнению эксперта, внимание нужно обратить на кадровые решения в среднем звене власти.
Борис Кушнирук советует обратить внимание на среднее звено
Политолог Борис Кушнирук говорит, что в Украине на всех уровнях происходит формирование власти Сергея Арбузова.
"Никто не обращает внимание на назначение среднего звена: заместителей министров, начальников главных управлений. А эти люди в системе управления играют решающую роль, - заявил Кушнирук в эфире телеканала ТВi, - У нас идет процесс формирования правительства Арбузова на всех ключевых звеньях".
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