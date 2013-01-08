Арбузов вызывает на коврик руководителей всех регионов

Как сообщает Правительственный портал, утвержден соответствующий график таких встреч с председателями Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций.

Такой формат сотрудничества центральной и местной исполнительной власти С.Арбузов предложил с целью более оперативного решения неотложных проблем. Именно за такой контакт высказывались и руководители регионов.

По решению первого вице-премьер-министра во встречах с председателями ОГА будут принимать участие и руководители министерств и ведомств, в непосредственной компетенции которых находится решение затронутых вопросов. В частности, речь идет о встречах с руководством Минфина, Минэкономразвития, Минагрополитики, Министерства доходов и сборов, Минсоцполитики, Мининфраструктуры и Минрегиона, а также итоговые - с первым вице-премьер-министром С.Арбузовым и вице-премьер-министром Александром Вилкулом.

В каждом из указанных министерств будут определены лица, ответственные за организацию проведения таких встреч.

Порядок приема будет формироваться в определенном порядке. Каждый руководитель региона будет иметь возможность встретиться с руководством министерств приблизительно один раз в месяц. Уже 10 января предусмотрена встреча с председателем Совета министров Автономной Республики Крым, 11 января – с председателем Винницкой ОГА, 12 января – с председателем Волынской ОГА.