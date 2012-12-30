Томенко называет антиукраинской идею проведения чемпионата СНГ по футболу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.Томенко, об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов радио Эра FM.

«Это антиукраинская идея. В таком объединенном чемпионате может принимать участие лишь несколько футбольных клубов, которые имеют едва ли не миллиардные прибыли для того, чтобы ездить на матчи этого чемпионата в Сибирь или в Чечню», - сказал Н.Томенко.

По его словам, очевиден тот факт, что абсолютное большинство владельцев футбольных клубов не способно обеспечить такой уровень финансирования, поэтому этот чемпионат может стать играми олигархов СНГ, а не полноценным футбольным соревнованием.

«С другой стороны, и вполне очевидно, эта идея возникла как идея наполнения реальным содержанием так называемой доктрины «Русского мира» или возобновленного Евразийского союза. Если Украина обязана входить в Таможенный союз или Евразийское геополитическое пространство, то почему ей не войти в футбольное пространство СНГ под эгидой России?» - отметил председатель комитета.

По мнению Н.Томенко, сегодня в Украине футбольный бизнес паразитирует на всей сфере физической культуры и спорта, и львиная доля средств прямо из бюджета или опосредовано через бизнес тратится на футбольные игрушки олигархов.

«Если, не дай Бог, возникнет идея провести этот объединенный чемпионат, то можно будет ликвидировать практически все другие виды спорта и забыть о физической культуре, поскольку все деньги пойдут на обеспечение финансирования нескольким клубам, которые будут ездить по необозримым просторам бывшего Советского Союза. Я уже не говорю, как при таких условиях украинские футбольные клубы будут представлены на европейской и международной арене», - отметил он.

В то же время Н.Томенко выразил убеждение, что эти геополитические или олигархические игрушки - лишь предмет дискуссий, и никогда не будут реализованы.

«Для нас же сегодня важно инвестировать средства в восстановление массового спорта и физической культуры, а не в очередную олигархическую идею, когда на территории СНГ будут соревноваться: кто богаче в футболе и кто купил более дорогих легионеров», - отметил Н.Томенко.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября руководитель «Газпрома» Алексей Миллер в интервью официальному сайту ФК «Зенит», спонсором которого является «Газпром», предложил организовать чемпионат СНГ по футболу.

28 ноября первый вице-президент Федерации футбола Украины Анатолий Попов выразил мнение, что проведение чемпионата является интересной идеей, но ее трудно реализовать.

30 ноября глава Администрации Президента РФ Сергей Иванов заявил, что четыре украинских клуба заинтересованы в организации этого чемпионата. По его словам, ”Шахтер”, ”Динамо” (Киев), ”Металлист” и ”Днепр” заинтересованы в том, чтобы играть вместе с ведущими российскими клубами в более сильном турнире.

Консультант ФИФА в странах Восточной Европы и Центральной Азии Валерий Чухрий раньше заявлял, что УЕФА и ФИФА не поддержат идею проведения объединенного чемпионата СНГ по футболу.

”Ситуация в мировом футболе отличается от той, которая существует в хоккее или в баскетболе. Порядок в нем более строгий, и нарушать его не позволят. У нас сейчас фактически на него зарятся, но, заверяю, ни Блаттер (президент ФИФА Иозеф Блаттер), ни Платини (президент УЕФА Мишель Платини), который поддерживает президента ФИФА, разрешение на проведение официального чемпионата СНГ наспех не дадут. Неофициально мы можем устроить хоть первенство, хоть Кубок СНГ, причем с серьезным финансовым стимулированием, но победители не будут премироваться путевками на еврокубки”, – отметил В.Чухрий.