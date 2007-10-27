Ющенко: вопрос идти в НАТО или нет - все равно что в огороде бузина, а в Киеве дядька

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что референдум относительно вступления Украины в НАТО является перспективой не ближайших лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам сегодня в Киеве.

«Я считаю, что ставить вопрос: идти в НАТО или не идти, все равно что говорить, что в огороде бузина, а в Киеве дядька. Пока еще не о тех вещах нам надо говорить», - сказал Президент, добавив, что вопрос формального членства в НАТО будет выноситься на всеукраинский референдум. «Только это будет не через один, не через два, а через много лет. Тогда, когда Украина созреет для постановки данного вопроса», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По мнению Президента, вопрос вступления или невступления в НАТО сегодня искусственно нагнетается в обществе.

По его словам, ставить вопрос сегодняшнего вступления или невступления в НАТО является бессмыслицей. По его убеждению, необходимо ставить вопрос, какую модель национальной политики безопасности должна выработать Украина и взять себе на вооружение.

В.ЮЩЕНКО заметил, что существует только три модели системы защиты, «где Украина видит свою миссию, которая бы как можно лучше отвечала концепции политики безопасности нации».

Во-первых, по словам Президента, можно вернуться «к тому, где мы были - в двухполярный мир, и начать гонку вооружения». В.ЮЩЕНКО заметил, что как Президент не может пропагандировать такую модель развития, поскольку ему это запрещает закон об основах национальной безопасности и обороны, принятый в парламенте. Более того, В.ЮЩЕНКО убежден, что гонка вооружений будет вредить любой нации. «Мы не имеем нефти, мы не имеем газа, чтобы ставить такую амбициозную цель и становиться одним из мировых центров формирования гонки вооружений», - подчеркнул он.

Подверг критике В.ЮЩЕНКО и второй возможный вариант – внеблоковый статус государства. Он заметил, что в современном мире опираться исключительно на собственные силы не по силам даже самой могучей стране. В.ЮЩЕНКО отметил, что украинская нация должна быть ответственной, поскольку «это не только проблема безопасности нашей нации, это проблема стабильности для всех соседей, поэтому давайте не будем легкомысленными, а будем мудрыми, когда говорим о так называемой самодостаточности собственной политики безопасности».

Наиболее оптимальной В.ЮЩЕНКО считает третью модель – это коллективная безопасность. Президент подчеркнул, что Украина находится в центре Европы и является центральноевропейской страной. «Тот европейский мир, который нас окружает, на сегодня глобально признал одну модель безопасности – модель коллективной безопасности, идея которой заключается в том, что не армией мы сильны, не армией национальной мы сильны, а мы сильны коллективной договоренностью, что каждый, кто возле нас, будет защищать нашу соборность, нашу территориальную целостность», - сказал он.