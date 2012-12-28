Королевская говорит, что долги по зарплате будут еще минимум два года

Об этом она сказала сегодня во время встречи с председателем ФПУ и председателем Общего представительского органа профсоюзов Юрием Куликом, сообщили УНИАН в Информационно-аналитическом центре Федерации профсоюзов Украины.

Как говорится в сообщении, во время обсуждения был поднят вопрос обеспечения своевременной выплаты зарплаты работникам всех сфер. Министр отметила, что этот вопрос она считает приоритетным и ставит целью реализацию задания главы государства положить конец этому негативному общественному явлению. Она высказала предположение, что 2014 год должен стать последним, когда будет существовать задолженность по заработной плате.

Ю.Кулик предложил поддержку профсоюзов и активнейшее участие в решении этого вопроса. Дано поручение ответственным за это направление работы актуализировать профсоюзный пакет дополнительных предложений, направленных на решение проблемы выплаты долгов по зарплате.

Председатель ФПУ направил личное обращение к каждому руководителю областной государственной администрации с предложением обеспечить сотрудничество местных органов исполнительной власти с профсоюзными организациями в налаживании действенного контроля за соблюдением трудового законодательства и обеспечения своевременности выплаты заработной платы.

Н.Королевская в свою очередь обратилась к Федерации профсоюзов с предложением ввести профсоюзный мониторинг за своевременностью выплаты зарплаты и проводить тщательные исследования состояния ее выплаты на предприятиях и в организациях. А о фактах задолженности безотлагательно сообщать министерству для принятия решительных мер. Н.Королевская также сообщила, что работа колл-центра, который принимает обращения граждан, будет нацелена на оперативное реагирование со стороны министерства на информацию о задолженности.

Для решения оперативных проблем в социальной сфере министерство вошло с предложением в Кабинет министров относительно выделения свыше 3 млрд. грн. для погашения задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы, говорится в сообщении.

В ходе встречи принято решение, что в течение 2-х недель заместители председателя ФПУ и заместители министра проработают проблемы, которые накопились. А по наиболее чувствительным вопросам во второй половине января 2013 г. должен состояться ряд встреч министра с лидерами отраслевых профсоюзов, где будет сообщено о результатах сотрудничества министерства и Федерации профсоюзов Украины по принятым мерам.

Как сообщал УНИАН, на начало декабря задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений, которые финансируются из местных бюджетов, составляла более 1,3 млрд грн. Вместе с тем, новоназначенный министр социальной политики Украины Н.Королевская пообещала приложить все усилия для погашения долгов еще до конца 2012 года.

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 24 декабря осуществил перераспределение ранее нераспределенных дотаций госбюджета в пользу местных бюджетов на сумму 710,5 млн. грн с целью недопущения просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений по оплате энергоносителей и выплате зарплаты работникам бюджетной сферы.