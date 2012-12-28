С 1 января вступают в силу 52 закона, 36 актов Кабмина и положения двух кодексов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом проинформировал министр юстиции Александр Лавринович со ссылкой на данные Единого государственного реестра нормативно-правовых актов, держателем которого является Минюст.

Так, по словам министра юстиции, в первый день нового года вступают в силу 10 базовых законов: «О Государственном бюджете Украины на 2013», «О Государственном земельном кадастре», «Об общественных объединениях», «Об утверждении Общегосударственной целевой программы развития водного хозяйства и экологического оздоровления бассейна реки Днепр на период до 2021 года», «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений», «Об Общегосударственной целевой программе защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2013-2017 годы», «О занятости населения», «Об экстренной медицинской помощи», «О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест», «О проведении экономического эксперимента относительно государственной поддержки судостроительной промышленности».

Кроме того, вступают в силу отдельные статьи или части двух кодексов – Бюджетного кодекса Украины и Налогового кодекса Украины, а также 6 базовых законов - «О культуре», «О регулировании градостроительной деятельности», «О бесплатной правовой помощи», «О выборах народных депутатов Украины», «Об административных услугах», «О государственных лотереях в Украине».

Остальными законами, которые вступают в силу с 1 января 2013 года, вносятся изменения в действующее законодательство.