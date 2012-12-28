Политолог прогнозирует, что Арбузову «дадут порулить» уже весной

Председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко прогнозирует, что первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов в апреле-июле 2013 года сменит Николая Азарова на должности главы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.Фесенко высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Лучше процедурно и политически менять премьер-министра, чтобы его спокойно утвердить в Верховной Раде где-то с апреля - до начала июля. Это лучший период для спокойной замены премьер-министра Украины”, - сказал В.Фесенко.

По его словам, Н.Азаров даже в своих последних интервью намекнул на возможность его замены С.Арбузовым.

“Назначение Арбузова (первым вице-премьером - УНИАН) означает, что нас ожидает через некоторое время новый премьер-министр. Арбузова “отправили” на стажирование на учебу, он будет перенимать опыт Н.Азарова, учиться, как руководить экономикой в ручном режиме, и как только будет готов — психологически и субъективно — взять руль в свои руки, состоится формальная смена руководителя правительства”, - считает политолог.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Виктор Янукович утвердил новый состав Кабинета министров во главе с премьером Н.Азаровым, и назначил бывшего председателя Национального банка Украины С.Арбузова первым вице-премьером.

27 декабря в интервью украинским телеканалам Н.Азаров сказал, что должность первого вице-премьер-министра позволит С.Арбузову получить широкий опыт работы в правительстве.

“Рано или поздно я же уйду с должности премьер-министра, и абсолютно очевидно, что в составе правительства должны быть готовые люди заменить премьер-министра. Должность первого вице-премьер-министра - это очень серьезная должность, которая должна, будем говорить, во многом помогать премьер-министру в принятии решений, в реализации этих решений, и на этом посту я сам работал”, - сказал Н.Азаров.