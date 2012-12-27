Азаров - про Арбузова: дальше либо вверх, либо вниз

Об этом Н.Азаров заявил сегодня в интервью украинским телеканалам.

“Рано или поздно я же уйду с поста премьер-министра, и совершенно очевидно, что в составе правительства должны быть готовые люди заменить премьер-министра. Должность первого вице-премьер-министра - это очень серьезная должность, которая должна, будем говорить, во многом помогать премьер-министру в принятии решений, в реализации этих решений, и на этой должности я сам работал”, - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что знаком с особенностями работы первого вице-премьера, и эта должность позволяет приобрести очень широкий опыт. По словам главы правительства, в сферу деятельности первого вице-премьера входит громадное количество вопросов деятельности правительства.

“И работая на этом посту, действительно, если ты хочешь – значит, ты растешь, если ты не хочешь – значит, ты уходишь в никуда. Так что с этого поста можно или вверх, или вниз идти. Я абсолютно нормально отношусь к тому, что Сергей Геннадьевич Арбузов — первый вице-премьер-министр и плох тот первый вице-премьер-министр, который не хочет стать премьер-министром”, - отметил Н.Азаров.

В связи с этим он подчеркнул, что готов со своей стороны делать все, чтобы у С.Арбузова все получалось в работе на своем посту.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Президент Виктор Янукович утвердил новый состав Кабинета министров во главе с премьером Н.Азаровым, и назначил бывшего главу Национального банка Украины С.Арбузова первым вице-премьером.