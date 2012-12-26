Политолог: Подписание ассоциации заставит власть решить вопрос политзаключенных

Такое мнение высказал директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко.

«Если мы действительно увидим в следующем году подписание соглашения об ассоциации, то это в определенной степени будет накладывать на власть обязательства. Это может добавить, скажем, европейскости внутренней политике, предостеречь от определенных шагов, которые иначе могли бы быть осуществлены», - объясняет он в комментарии Тиждень.ua.

«И тогда мы можем ожидать в том числе и решения каким-то образом проблемы политзаключенных, а значит - и отношений между властью и оппозицией, смягчения этих отношений, а, следовательно, в целом, определенного восстановления того демократического уровня, который у нас существовал до марта 2010 года», - утверждает эксперт.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров назвал историческим факт парафирование Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в марте 2012 года и выразил уверенность, что окончательно соглашение будет подписано уже в 2013 году.

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