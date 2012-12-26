Азаров уверен, что Соглашение об ассоциации с ЕС подпишут в 2013 году

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр заявил об этом, открывая последнее в этом году заседание Кабинета министров Украины.

«Мы сделали исторический шаг к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и в марте парафировали его политическую часть и согласовали с партнерами план действий по ассоциации. И я уверен, что на следующий год Соглашение будет подписано», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 30 марта 2012 года главы делегаций на переговорах Украины и Европейского Союза парафировали Соглашение об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. В связи с этим главы переговорных групп относительно ЗСТ подтвердили достигнутые 22 декабря 2011 года договоренности по содержанию ЗСТ и обязались завершить правовую экспертизу текста, включая технические дополнения и протоколы.

Обе стороны высказали совместное обязательство принять дальнейшие технические меры, необходимые для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации.

10 декабря Совет иностранных дел ЕС принял заключения относительно ситуации в Украине, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите “Восточного партнерства” в ноябре 2013 года при условии осуществления Украиной реформ избирательного законодательства, продолжения судебной реформы, осуществления конституционной реформы, конкретных шагов в сфере борьбы с коррупцией, улучшения ситуации в сфере управления государственными финансами.

20 декабря председатель комитета Европарламента по иностранным делам Элмар Брок заявил, что продолжение политических преследований представителей оппозиции навредит подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом Э.Брок заявил во время пресс-конференции в Киеве, комментируя преследование оппозиции, в частности, Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и Григория Немыри.

Он добавил, что дела в отношении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко остаются в повестке дня Европы. “Пока эти дела не будут решены, они останутся в повестке дня, и это является также условием для подписания Соглашения об ассоциации”, - отметил он.

Э.Брок напомнил, что Соглашение об ассоциации может быть подписано уже в ноябре 2013 года.

“Но если будет открыто дело в отношении Григория Немыри, то я буду считать, что они (власти Украины - УНИАН) отклонили это предложение. Мне показалось, что в офисе премьер-министра и других политических кругах это поняли и они будут действовать должным образом”, - сказал Э.Брок, добавив, что встречался с главой правительства Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком.

Э.Брок отметил, что если дела в отношении Ю.Тимошенко и Ю.Луценко будут закрыты, то Украине намного легче будет бороться за европейскую перспективу.